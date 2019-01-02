Prof. Nezih Eldem Eyüpsultan'da anıldı

Dr. Nezih Eldem, ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı.

2004 yılında düzenlenen 1. İstanbul Mimarlık Festivali kapsamında yapılan bir kahvaltılı sohbette söylediği “Bilseydim sizleri Eyüp'te Eyüpsultan'da ağırlardım”sözünü vasiyet olarak kabul eden EYSAM, projelerinde bir kuyumcu titizliği ile çalışan Eyüpsultan'a gönül vermiş bir Eyüpsultanlı olan Nezih Eldem'i anmak üzere meslektaşlarını, öğrencilerini, asistanlarını ve yolu bir şekilde kesişmiş dostlarını Eyüpsultan'da ağırladı.

Toplantıya Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan'ın yaptığı açılış konuşması ile başlandı.

Katılımcıların kendilerini tanıtmalarından sonra Prof. Nezih Eldem ile alakalı anılar, onun hocalığı, mimarlığı, ressamlığı ve dostluğu anlatıldı.

Toplantıya; Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli, öğrencisi, birlikte çalışma şansına sahip olmuş Sevinç Hadi, Dr. Öğretim Üyesi Betül Gelengül Ekimci, Y. Mimar Restoratör Elif Şehitoğlu, Prof.Dr. Arzu Kocabaş Diren, Prof. Dr. Nuray Özaslan, Ümmi Sinan Tekkesi'nden Seher Kargı, Y. Mimar Gülnur Kadayıfçı, Y.Mimar Ayşe Zengin, Mimar Melih Kamil (asistanı), Sanat Tarihçisi Hülya Yalçın katıldı.

Toplantıda anılar, Nezih Eldem'in mimarlığı, öğreticiliği, çalışmaları, ressamlığı, Eyüpsultan ile ilgili yaptığı çalışmalar anlatılırken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen EYSAM tarafından hazırlanan sunum ve videolar toplantıya renk kattı.

Türkiye'nin “mimari vicdanı” olarak ta nitelendirilen Nezih Eldem'in anısını gelecek kuşaklara aktarmak, genç mimarların onun mimarlığını anlamasını sağlamak ve yaptığı tüm çalışmaların kayıt altına alınması adına bir çalışma başlatılması kararı verilen toplantının sonunda, EYSAM adına yapılan açıklama da 100.doğum gününde yayınlanması planlanan Prof. Ekrem Nezih Eldem anı kitabı için katılımcıların destekleri talep edildi.

Bütün yönleri ile Nezih Eldem'in ele alındığı bu kitap için destek sözü alınarak, bir platform oluşturulması, Nezih Eldem web sitesinin kurulması, tüm çalışmalarının dijitalleştirilmesi vb. bir çok konuda prensipte anlaşma sağlandı.

Gecenin sürprizi Nezih Hocanın asistanlığını da yapmış olan Sayın Melih Kamil'den geldi ve hocanın bir diğer asistanı Argun Dündar ile birlikte hazırladıkları bir çalışmayı (İTÜ'de 109 nolu salonda yapılan derslerden birinin ses kaydının Nezih Hoca'nın elle çizdiği meşhur slaytlar ile birlikte hazırlanan video kaydı) katılımcılarla paylaştı.

Nezih Eldem kimdir?

26 Aralık 1921 yılında Şifa yokuşunda bir evde dünyaya gelen Nezih Eldem, İlkokulu Denizli'de, ortaokulu Vefa Lisesi'nde okudu.

1939'da Kabataş Lisesi'ni bitirdi. 15 yaşında üyesi olduğu Güzel Sanatlar Birliği'nin tüm İstanbul ve Ankara sergileri ile Devlet Resim Sergileri'ne katıldı.

1944 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitiren Eldem, aynı yıl Yüksek Mühendis Mektebi Mimarlık Bölümü'nde rölöve ve serbest resim dersleri öğretmeni oldu, kurumun teknik üniversiteye dönüştürülmesinden sonra Bina Bilgisi Kürsüsü'nde Paul Bonatz'ın asistanlığını yaptı.

1952'de İtalya'ya giderek Ponti'nin Milano Politekniği'ndeki derslerinin yanı sıra bürosundaki bazı mimari ve endüstri ürünü tasarımlarına katıldı.

İtalya'da kaldığı iki yıl boyunca Anıtkabir'in bu ülkede üretilen mozaik bezemelerinin ve tunç parmaklıklarının tasarım ve denetleme sorumluluğunu üstlendi. 1954'te doçent, 1962'de profesör olan Eldem, üniversitedeki görevini 1988'de emekli oluncaya kadar sürdürdü.

1988 yılında öğrencileri ile Eyüpsultan'da proje çalışmış ve bu çalışmanın ardından yaşanan kısa bir kopukluktan sonra, 1994 yılında tekrar başlayan beraberlik, 2005 yılında Prof. Nezih Eldem'in vefatına kadar kesintisiz devam etmiştir.