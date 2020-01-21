Prof.Dr. Oral: "Propolis doğurganlığı arttırıyor"

Dr. Özay Oral, doğal bir arı ürünü olan propolisin güçlü antioksidan etkisi ile yumurtaların kanlanmasına yani beslenmesine destek olabileceğini ve böylece yumurtanın rahime tutunma şansını artırabileceğini belirtti.

Dr. Özay Oral, infertilitede propolis ve arı sütü desteğini önerdi. Yapılan bilimsel çalışmalardan bahseden Oral, “2018 yılında Kermanshah Üniversitesi'nde arı sütünün infertilite tedavisi üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmaya 32 kadın katılmış, katılımcılar 3'ü deney grubunu, 1'i ise kontrol grubu olacak şekilde 4 gruba ayrılmıştır. Deney gruplarına 14 gün boyunca sırasıyla 50 mg/kg/gün arı sütü, 75 mg/kg/gün arı sütü ve 100 mg /kg/gün arı sütü verilmiş, kontrol grubuna ise sadece 0.5 ml distile su verilmiştir. Çalışmada; arı sütü takviyesi alan kadınların yumurtalarında, almayanlara göre, büyüme ve gelişmenin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak tedaviye destek olarak düzenli arı sütü tüketiminin doğurganlık arttırıcı etkisi olduğu belirtilmiştir” diye belirtti.

Oral, ayrıca doğal bir arı ürünü olan propolisin güçlü antioksidan etkisi ile yumurtaların kanlanmasına yani beslenmesine destek olabileceğini ve böylece yumurtanın rahime tutunma şansını artırabileceğini belirtti.

Erdoğan: "İnflamasyonun azalmasına ve bağışıklığın desteklenmesine yardımcı "

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçen Erdoğan ise tamamlayıcı tıp alanında ginsengin güçlü antioksidan özelliği ile öne çıktığını, vücutta inflamasyonun azalmasına ve bağışıklığın desteklenmesine yardımcı olduğunu söyledi. Ginseng'in erektil disfonksiyonda destekleyici olarak kullanılabileceğine dair yayınlar olduğunu ve libido arttırıcı etkisi ile ön plana çıktığını da belirtti.

Erdoğan, erektil disfonksiyonda ginseng kullanımı ile ilgili yapılmış bir bilimsel çalışma kapsamında, "Ginsengin etkinliğinin değerlendirildiği 7 randomize plasebo kontrollü gruptan oluşan 24–70 yaş arası, toplam 363 hastanın dahil edildiği bir meta analiz yayınlanmıştır. Çalışmanın analizinde, 3 grupta psikojenik Erektil Disfonksiyon (ED), 1 grupta organik Erektil Disfonksiyon (ED), 3 grupta mikst ED olan hasta grubu değerlendirilirken, tedavi süresi 4–12 hafta, ginseng dozu 600–1000 mg 3/gün olarak belirlenmiştir. Meta-analiz sonucuna göre ginseng kullanan grubun plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme sağladığı, subgrup analizinde ise psikojenik Erektil Disfonksiyon (ED) olan hastalarda plaseboya göre anlamlı üstünlük sağladığı gösterilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Samancı:" Propolis çok güçlü bir antioksidandır"

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin, kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıldığını ifade etti. "Propolis çok güçlü bir antioksidandır" diyen Samancı, "Bu etkisinin yanında, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Propolisin; solunum yolları hastalıkları, mide bağırsak rahatsızlıkları, ağız içi aft, yara ve uçuklara hatta kansere kadar pek çok farklı hastalıkta olumlu etkileri olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Arı sütü, arıların kendi vücutlarından salgıladıkları, çok değerli bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kullanılır. Arı sütü, bileşiminde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6), çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerir. Bunun yanında; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA diye adlandırdığımız bileşenleri de içerir. Bu çok faydalı bileşenler ile, arı sütü büyüme gelişmeyi destekler. Ayrıca içeriğindeki 10-HDA'nın da arı sütünün pek çok biyolojik aktivitesinden sorumlu olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Ginseng ise; Latince adı “panax”dır. Özellikle Amerika kıtasında ve Uzakdoğu'da yetişen ginseng, dünyada yaygın şekilde kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Büyüme sürelerine bağlı olarak, taze, beyaz ve kırmızı ginseng olarak sınıflandırılır. Kırmızı ginseng, 6 yıl veya daha uzun sürelerde toplanır ve ginsenosit adı verilen biyoaktif bileşenler içerir” diye konuştu.