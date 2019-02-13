Profesyonel koçluğun bilinmeyenleri

Sola Unitas Akademi'den Aslı Aydemir Aytaç, son yıllarda daha fazla önem kazanan koçluk ile ilgili bilgi verdi.

Sola Unitas Akademi'den Aslı Aydemir Aytaç, son yıllarda daha fazla önem kazanan koçluk ile ilgili bilgi verdi. Profesyonel koçluğun karşıdaki kişiyi anlamak ve güvenmek olduğuna dikkat çeken Aslı Aydemir Aytaç, "Koçluk son yıllarda yükselen bir alan olsa da hala bu konuda bir kafa karışıklığı var. Birçok kişi koçluğun ne olduğunu tam anlamıyla bilemiyor. Koçluk, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek üretici süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişki olarak tanımlanabilir. Koçluk, liderlik becerilerini geliştiriyor ve kişilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra iş ve özel yaşamlarındaki durumlarını geliştirmelerine de önemli ölçüde yardımcı oluyor" dedi.

Koçluk desteğine ihtiyaç duyan bireylerin; özgür, akıllı, potansiyeli yüksek, gitmek ve ilerlemek istediği yönü bilen ve yöntemi seçebilecek kişiler olduğunu kaydeden Aytaç, "İhtiyacı olan hiçbir şey için dışarıdan bir ittirmeye gereksinim duymayan ve her şeye sahip olan bireyler aslında. Kendileri henüz böyle düşünmese de ben onları öyle görüyorum. Bu işin köklü hikâyesi de aslında böyle başlıyor. Bu profesyonel ilişkide, benim hayat duruşumun, hayata bakışımın, hoşlandıklarımın, hoşlanmadıklarımın, kişisel özelliklerimin, fikirlerimin, düşüncelerimin, görüşlerimin, inandıklarımın hiçbir geçerliliği yok. Çünkü bu ilişki, yalnızca bir gözlenen bir de gözlemleyen içeriyor. Ben gözlemleyenim. Olağanüstü olma sebebi, gözlemleyenin sadece gözlemi sayesinde gözleneni dönüştürmesinden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

"Duygular, değişimler ve geçişler salt kelimelerden daha anlamlı"

"Profesyonel koçluk kapsamında karşıdaki kişiyi merak etmek, anlattıklarını ilgiyle dinlemek önemli" diyen Aslı Aydemir Aytaç, "Duyduklarımın arkasındakiler çoğu zaman salt kelimelerden daha anlamlı ve önemli. Ses tonundaki düşüş, konuşma ritmindeki melodik hava, vurgularda ortaya çıkan öfke, tekrarlanan kelimelerin her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Cümlenin hangi kısmında enerjinin yükseldiği ya da düştüğü, belirli duraksamalar; anlık tereddütler; birdenbire kendini gösteren coşku; titreyen ses. Duygular, değişimler, geçişler profesyonel koçluk kapsamında kişiyi daha iyi tanımada çok önemli" ifadelerini kullandı.

Koçluk, iki kişilik bir yolculuk

Karşıdaki kişiyi merak etmek ve ona güçlü sorular sormanın koçluk desteği sürecini ileriye taşımada önem kazandığını söyleyen Aslı Aydemir Aytaç, "Doğru zamanda, doğru ifadeyle sorulan her sorunun karşıdaki bireyi yakaladığını ve zihninin içine girdiğini fark ediyorum. Bireyin “Bunu daha önce hiç düşünmemiştim” dediğini gözlemliyorum. Birini dikkatle dinlediğimde ve içtenlikle merak ettiğimde merkezime kendimi ya da benimle ilgili herhangi bir şeyi koymuyorum. Merkeze karşımdaki kişiyi koyduğumda doğal olarak içimden dışarı akan sorular güçlü oluyor. Karşıdaki kişiye ait bir şeyi 'biz' şeklinde ifade etmek süreci daha iyi bir şekilde ileri taşıyor. Koçluk, iki kişilik bir yolculuk. Varılan noktadan ziyade süreci, yaşananları ve o esnada keşfedilenler ve onların üzerimizdeki etkileri çok önemli. Bunların toplamı da bir sonraki adımı belirliyor ve yaşam, doyum, haz, mutluluk ile ilerliyor. Bundan dolayı profesyonel koçluk, başka herhangi bir meslekte ya da gündelik yaşam ilişkisinde bulunamayan, bulunamayacak bir iletişim modeli olarak her geçen gün biraz daha fazla önem kazanıyor. Koçluk, doğduğu günden beri dünyada büyük bir hızla büyüyor. Koçluk seansları ve koçluk eğitimleri kanalıyla koçluk ile tanışmış olan insanlar, bir daha asla eskiye dönemeyecekleri şekilde başkalaşıyor ve etraflarını başkalaştırıyorlar. Bu modeli bilen herkes, dünya üzerindeki herkesin son derece değerli, eşsiz ve sınırsız potansiyele sahip olduğunu biliyor ve bunu karşısındakinin de bilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.