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Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu

2021-2022 sezonu Spor Toto 1.

Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.


TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre play-off müsabaka tarihleri şöyle:



Spor Toto 1. Lig


Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba


Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar


Final: 2 Haziran Perşembe



TFF 2. Lig


Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe


Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi


Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma


Final: 29 Mayıs Pazar



TFF 3. Lig


Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma


Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba


Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs

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