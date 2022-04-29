Profesyonel liglerde play-off tarihleri belli oldu

2021-2022 sezonu Spor Toto 1.
Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre play-off müsabaka tarihleri şöyle:
Spor Toto 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
Final: 2 Haziran Perşembe
TFF 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma
Final: 29 Mayıs Pazar
TFF 3. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs