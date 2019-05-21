Propolis uzmanı Samancı'ya bir ödül de AB'den

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu'nun verdiği “İş Ödülü”ne layık görüldü.

Eurowoman Küresel İş Kadınları Forumu kapsamında bu yıl 7'ncisi düzenlenen EUROWOMAN 2019 İş Ödülleri töreni, Ataşehir Marriott Otel'de gerçekleşti. Kendi dallarında uzmanlaşan kadın girişimcilerin başarılarının ödüllendirildiği törende, iş modeliyle küresel anlamda önemli bir fark oluşturan Aslı Elif Tanuğur Samancı İş Ödülüne layık görüldü. Avrupa düzeyinde iş kadınlarının 5 farklı kategoride ödüllendirildiği gecede konuşma yapan Tanuğur, Anadolu propolisi ile ülkemizi Dünyada temsil etmekten ve bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Samancı, "Yaptığımız çalışmaları takdir eden herkese çok teşekkür ederim. Oğlumun bağışıklık sorunundan yola çıkarak, Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı eşim Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte firmamızı 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te kurduk. Böylece propolisin ülkemizde ilk kez Sözleşmeli Arıcılık modeliyle yerli üretimini başlattık. Ar-Ge çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz proses yöntemimiz ile propolisi insan tüketimine uygun hale getirdik. Sözleşmeli Arıcılık Yöntemi'miz ile kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz. Doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli inovatif ürünler üretiyoruz. Böylece arıcılarımız artık bal dışındaki diğer arı ürünlerini de üretebiliyor ve bundan gelir elde edebiliyorlar" şeklinde konuştu.