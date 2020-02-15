Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Propolis çok güçlü bir antioksidan olmasının yanında antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Bu özelliği ile hastalıklara neden olan virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarında tedaviye destek olarak beslenmeye propolis ilave edildiğinde etkili sonuçlar görülmektedir" dedi.

Uzmanlar salgın hastalıkların yaygın olduğu şu dönemde virüslere karşı propolisin güçlü bir koruyucu olduğunu belirtti. Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis çok güçlü bir antioksidan olmasının yanında antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Bu özelliği ile hastalıklara neden olan virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarında tedaviye destek olarak beslenmeye propolis ilave edildiğinde etkili sonuçlar görülmektedir. Şu günlerde virüs kaynaklı hastalıklar çok yaygın, doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında saf propolis içeren propolis özütünden günde en az 20 damla kullanılması çok önemli. Propolis hem bağışıklığı desteklemek hem de virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engellemek adına önemli bir gıdadır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına kadar çıkarmanızda yarar var. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Propolis doğa da bilinen en güçlü antioksidanlardan biri ve düzenli tüketildiğinde vücuda detoks etkisi yaratıyor” dedi.

"Virüslerde antibiyotik kullanılmamalı"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara ise, virüslerin sebep olduğu hastalıklarda antibiyotik kullanımını önermediğini belirterek, "Zira antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olabilir. Ama virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkisi yoktur. Virüs kaynaklı enfeksiyonlarda bağışıklığın güçlü olması ve doğal bağışıklık destekleyicilerin kullanılması çok önemlidir. 2008 yılında Kyushu Üniversitesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmada propolisin özütlerinin influenza virüsüne karşı antiviral aktivitesi in-vivo koşullarda incelenmiştir. Çalışmada virüsle enfekte edilen gruba yedi gün boyunca günde üç kez 10 mg/kg oral yoldan propolis verilmiştir ve diğer bir gruba propolis verilmemiştir. Sonuç olarak propolis alan grubun semptomlarında 4 günde iyileşme görüldüğü bulunmuştur. Bunun da propolisin antiviral özelliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Son olarak araştırmacılar influenza virüsüne yakalanan insanlarda da düzenli propolis kullanımının hastalığın semptomlarını azaltacağını vurgulamışlardır. Propolisin bileşiminde bulunan fenolikler ve flavonoidler yüksek antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuvar etki gösteriyor; bu da hastalıklara karşı korunmaya ayrıca hastalık sırasında daha çabuk toparlanmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.

"Propolis tüketmek önemli"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, “Çocuklar virüs kaynaklı hastalıklara yakalandıklarında antibiyotik kullanımı yarar sağlamamaktadır. Çünkü antibiyotik virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar için çözüm değildir. Virüs kaynaklı hastalıklarda C vitamininden zengin beslenmek, yeterli su tüketmek ve yüksek antioksidan özellik gösteren gıdalar ve bu gıdaların en başında gelen propolis tüketmek önemlidir” dedi.

Astarcıoğlu, yüzde 10 oranında propolis içeren güvenilir bir özütten çocukların günde 10 damla tüketebileceğini ve hastalık zamanında miktarı 4 katına kadar çıkarılabileceğini belirterek, "Çocukların kreş ve okul gibi kalabalık ortamlarda enfeksiyona yakalanma riski çok yüksektir. Özellikle çok gündemde olan influenza ve koronavirüslerine karşı çocuklara el yıkama eğitimi verilmelidir. Boğaz ve burun temizliği sabah akşam düzenli yapılmalıdır. Özellikle boğaz temizliği için antiviral aktivite gösteren propolis içeren spreyler tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

"Gebe ve emziren anneler dikkat"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük de, “Gebeler ve emziren anneler ilaç kullanamadığı için özellikle virüs kaynaklı enfeksiyonların yaygın olduğu bu dönemde kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Düzenli beslenme ve beslenme planına antioksidan açısından zengin gıdaları eklemek çok önemli. Bu gıdaların en başında da güçlü antiviral özelliğe sahip propolis geliyor. Propolis hem gebelerde hem de emziren annelerde muhteşem bir bağışıklık güçlendirici. Doğrudan arı ürünlerine alerjisi olmayan gebeler ve emziren anneler, en az yüzde 10 propolis özütü içeren propolis damladan günde 10 damla tüketebilir hasta oldukları dönemde bu miktarı 4 katına çıkartabilirler” dedi.