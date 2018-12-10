Prostatta transüretral mikro dalga tedavisi

Dr. Levent Türk , Transüretral Mikro Dalga Tedavisi (TUMT) tedavisi hakkında bilgi verdi. Dr. Türk, bu tedavi ile prostat büyümesi ve kronik prostatitli hastalarda ameliyatsız, etkili, güvenli ve kalıcı sonuçlar alındığını belirtti.

Dr. Levent Türk, prostat tedavisinde yeni tedavi yöntemlerinden transüretral mikro dalga tedavisi hakkında bilgiler verdi. İstanbul Lim Üroloji Kliniği'nde ameliyatsız TUMT tedavisi uygulanmaya başlandığını aktaran Dr. Türk, yaklaşık 3 yıldır bu tedavi yöntemini uyguladıkları söyledi. Dr. Türk, prostat büyümesi ve kronik prostatitli hastalarda ameliyatsız, etkili, güvenli ve kalıcı sonuçlar alındığını belirtti.

Dr. Türk tedavinin nasıl yapıldığına dair şöyle konuştu: ''Prostatın transüretral radyo frekans tedavisi prostat büyümesinde prostat dokusunun parçalarını küçültmek ve kronik prostatitte iltihaplı dokuyu ortadan kaldırmak amacıyla mikrodalga enerjisini kullanan minimal invaziv tedavi yöntemidir. TUMT, prostat büyümesinin neden olduğu üriner belirtileri tedavi etmek için ayakta uygulanan bir işlemdir. Bu tedavide doktor esnek bir borucuğa (kateter) bağlı küçük bir mikrodalga antenini penisinizin ucundan içeriye doğru sokar. Kateter, mesanenizdeki idrarı taşıyan borucuk (üretra) boyunca ve prostatınızın idrar akışını engelleyen yerine kadar genişler. TUMT mikrodalga enerjisi dozunu taşıyarak, fazla prostat hücrelerini ısıtan ve yok eden bir anten kullanır''.

''Prostat dokularına zarar vermeyen güvenilir, düşük ısı ve enerji kullanarak etki eder''

TUMT tedavisi prostat dokularına zarar vermeyen güvenilir, düşük ısı ve enerji kullanarak etki ettiğini aktaran Dr. Türk, ''TUMT yöntemi diğer ameliyat türlerinde gözüken yan etkileri minimize eder ve hasta konforunu ön planda tutar. Prostat büyümesi ve kronik prostatit hastaları için uygulanmaktadır. Bu tedavi ile prostat büyümelerinde prostatın tedavi edilen kısmı ya vücut tarafından emilir ya da işlemden sonra idrarla atılır. Tedavinin amacı prostat hacmini azaltmak ve semptomları iyileştirmektir. TUMT, Özellikle ameliyat olması riskli olan ve anestezi alması sakıncalı hastalarda etkili, güvenilir ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Tedavi, prostat büyümesinin neden olduğu şu gibi üriner belirtileri ortadan kaldırmak için yapılan bir tedavidir: Sık sık idrara çıkma ihtiyacı, geceleri idrara çıkma ihtiyacında artış (nokturi), idrar yaparken idrarın kesilip tekrar başlaması durumu ve mesanenizi tamamıyla boşaltamadığınız hissi'' şeklinde konuştu.

''TUMT tedavisi yapıldığı gün hasta evine dönebilir''

Tedavi sonrası hakkında bilgi veren Dr. Türk, ''TUMT tedavisi yapıldığı gün hasta evine dönebilir. Hastaneye yatış ve genel anestezi gerektirmeyen TUMT tedavisi yaklaşık 1 saat sürmektedir. Bilimsel çalışmalar ile başarısı ve güvenilirliği kanıtlanan TUMT tedavisinde diğer ameliyatlarda gözüken spermin geri kaçması, idrar yolu darlığı oluşması gibi yan etkiler görülmemektedir. İşlem sırasında hastanın idrar yoluna bir katater ve rektuma ısı kontrolünün sağlanması adına termometre yerleştirilmektedir. Kateterin ucunda idrar akışını engelleyen prostat dokusunu yok etmek için yeteri derecede ısı üreten bir mikrodalga anten bulunur. Seçilen prostat dokusu bölümleri ısıtılırken idrar yolunun ısıdan etkilenmemesi adına soğutma sistemi devreye sokulur'' dedi.

''Tedavide yüzde 90 oranında başarı sağlanmaktadır''

Tedavinin başarısına değinen Dr. Türk, ''Ameliyatsız TUMT yani radyo frekans tedavisinde yüzde 90 oranında başarı sağlanmaktadır. Bu oran ameliyata benzer bir başarı orandır ve ayrıca işlemin riski bulunmamaktadır. Mikrodalga tedavi, bütün özellikleriyle, prostat büyümesi ve kronik prostatit tedavisindeki yeni altın standarttır. Bu tedavi ile 100 gramın üstündeki prostatlar da rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Yapılan çalışmalar 150 gram ağırlığındaki prostatlarda bile tedavinin başarılı olduğunu kanıtlamıştır. Bugüne kadar tedavi edilen en büyük prostat 287 gramdır. Devamlı idrar sondası kullanmaya mecbur olan hastalarda yapılan tedavilerde, hastaların yüzde 80'i sondadan tamamen kurtulmayı başarmıştır'' ifadelerini kullandı.