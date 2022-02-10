'Provadan İzle' serisi Terzihane oyunu ile devam ediyor

İş Sanat'ın Provadan İzle serisi Georges Feydeau'nun Terzihane oyunu ile devam ediyor.

İş Sanat'ın Provadan İzle serisi 14 Şubat Pazartesi saat 20.30'da video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak Georges Feydeau'nun Terzihane oyunu ile devam ediyor. Fransa'nın Moliere'den sonra yetiştirdiği önemli komedi yazarlarından Georges Feydeau'nun ünlü eserinde günlük yaşamın karmaşık olayları mizahi bir dille anlatılıyor.

Oyunun başkarakteri Doktor Moulineaux, karısına yalan söyleyip eve gelmediği bir gecenin sabahında kendisini büyük bir karmaşanın içinde buluyor. Yüksek tempolu oyunda tüm karakterler kendi yalanlarını örtbas edip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Mehmet Ergen'in yönetmenliğindeki oyunda Savaş Aykılıç, Kerem Atabeyoğlu, Bekir Çiçekdemir, Başak Kıvılcım, Aysan Sümercan, Güliz Gençoğlu, Pelin Ermiş, Şeyla Çiçekdemir, Arzu Oş, Mert Öner rol alıyor. Georges Feydeau'nun Terzihane başlıklı oyunu, ilk gösterim tarihinden itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.