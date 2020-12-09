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PSG - Başakşehir maçı ertelendi!

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşması ertelendi.

Müsabaka yarın kaldığı yerden devam edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir karşılaşması yarına ertelendi. Maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemlerde bulunmuş ve her iki takım da soyunma odasına gitmişti. Her ne kadar UEFA görevlileri söz konusu hakemin görevden alındığını söylese de turuncu-lacivertli futbolcular sahaya çıkmak istemeyince maç ertesi gün kaldığı yerden devam edilmek üzere tehir edildi.


Karşılaşmanın başlama saati ise henüz belirlenmedi.

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