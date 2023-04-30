İhlas Haber Ajansı

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PSG evinde kaybetmeye devam ediyor

Fransa Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, sahasında Lorient’e 3-1 mağlup olarak dört maçta 9 puan kaybetti.

Fransa Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olarak dört maçta 9 puan kaybetti.


Fransa Ligue 1'in 33. haftasında lider PSG, Lorient'i konuk etti. Lorient, mücadelenin 15. dakikasında Enzo Le Fee'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi, karşılaşmanın 29. dakikasında Kylian Mbappe ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip, maçın 39. dakikasında Darlin Ngameni ile bir gol daha bularak skoru 2-1'e getirdi. Loirent, karşılaşmanın 88. dakikasında Bamba Dieng ile bir kez daha öne geçti. Mücadelede başka gol olmazken, PSG evinde Lorient'e 3-1 kaybetti. Paris ekibi, bu sonuçla evinde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 kez mağlup oldu.


Bu sonuçla PSG, 75 puanla liderliğini sürdürürken, Lorient ise 48 puana ulaşarak 10. sıraya yükseldi.

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