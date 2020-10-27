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PSG, İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun ikinci haftasında Medipol Başakşehir’in konuk edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İstanbul’a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında Medipol Başakşehir'in konuk edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi.


Devler Ligi'nde ilk hafta Alman temsilcisi RB Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Başakşehir, grubun ikinci maçında yarın Fransız devi Paris Saint Germain ekibini ağırlayacak. Mücadele öncesi Fransız temsilcisi saat 17.00 sularında İstanbul Havalimanı'na geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüse binen kafile ardından havalimanından ayrıldı.

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