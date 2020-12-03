PSG, Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti

maçında Paris Saint Germain deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

maçında Manchester United ile Paris Saint Germain, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 6. dakikada Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 32. dakikada Marcus Rashford'ın golü ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Fransız temsilcisi 69. dakikada Marquinhos ile 2-1 öne geçti. Son dakikalarda Neymar'ın attığı gol maçın skorunu belirledi ve Fransız ekibi karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Manchester'da Fred 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain puanını 9'a çıkardı. Manchester United ise 9 puanda kaldı. Grupta RB Liepzig'in de 9 puanı bulunuyor. Gruptan çıkacak takımları son hafta oynanacak maçlar belirleyecek. Grupta 3 puanla son sırada bulunan Başakşehir ise Avrupa kupalarına veda etti.