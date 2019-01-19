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PSG'den Guingamp'a 9 gol

Paris Saint Germain, Fransa Ligi’nde son sırada yer alan Guingamp’ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, açık ara liderliğini sürdürdü.

Paris Saint Germain, Fransa Ligi'nde son sırada yer alan Guingamp'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, açık ara liderliğini sürdürdü.


Ligde 19. maçına çıkan Paris Saint Germain, Guingamp'ı konuk etti. Maçın başından sonuna kadar muhteşem bir oyun sergileyen PSG'nin gollerini 11 ve 68. dakikalarda Neymar, 37, 45 ve 80. dakikalarda Kylian Mbappe, 59, 66 ve 75. dakikalarda Edinson Cavani ile 83. dakikada Meunier attı.


Bu farklı galibiyetle puanını 53'e yükselten ev sahibi, en yakın rakibiyle puan farkını 13'e çıkardı. Guingamp ise 14 puanla son sırada kaldı.


Öte yandan Guingamp, Fransa Kupası'nda, PSG'yi elemişti.

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