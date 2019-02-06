Psikiyatri tedavisi gören zanlı, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı

Zanlı, polisi olay yerine gelmesiyle teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında yaşandı. Hastanede psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen zanlı, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı. Doktorla tartışan zanlının bir el ateş ettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat sevk edildi. Polisi karşısında gören zanlı, direnmeden teslim oldu.