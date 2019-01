Psikolog Gökçen As: "Her çocuk on beş tatili hak ediyor"

Medicine Hospital Uzman Kinik Psikolog Gökçen As Yurtsever, yarıyıl tatilinde düşük not alan çocuklar üzerine açıklama yaptı. Psikolog As Yurtsever, on beş tatilde karneleri düşük olan çocuklarında, karneleri iyi olan çocuklar gibi tatil yapmaları gerektiğini, sadece zayıf olan dersleri için günlük birkaç saat çalışma planları olabileceğini söyledi.

Uzm. Psk. As, düşük not almış çocuğu yargılamadan, nedenini anlamaya çalışarak, bu süreci değerlendirmek gerektiğini belirtti.

On beş tatil sürecine girildiği bu günlerde bazı çocukların güzel notlar aldığını fakat bazı çocukların ise karnelerinde daha düşük notlar olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Gökçen As Yurtsever, "Aslında karne bir bütün. Akademik notların yanı sıra, öğretmenin görüşlerinin de yer aldığı, davranışsal bir çizelgenin de yer aldığı bir bütün. Öncelikle olumluya odaklanmak gerekiyor. Karnesinde çok zayıf olan bir çocuğun davranışsal notları çok iyi olabilir ve öğretmen onun için çok olumlu geri dönüşlerde bulunmuş olabilir. Bu konuda olumlu geri bildirimlerde bulunmak çok kıymetli. Daha sonrasında şunu net olarak bilmek gerekiyor: 15 tatil aslında her çocuğa verilmiş bir tatil. Sadece karnesi iyi olan bunu hak etti gibi değil de her çocuk için verilmiş bir tatil. Karnesinde düşük notları olsun ve ya olmasın" dedi.

"Her çocuk on beş tatili hak ediyor"

Düşük not almış çocuğu yargılamadan nedenini anlamaya çalışarak, bu süreci değerlendirmek gerektiğini ifade eden Uzm. Psk. As Yurtsever, "Orada aslında fark edemediğimiz bir öğrenme güçlüğü olabilir. Aile içi bazı problemler, dikkat eksikliği gibi bir çok problemler akademik tabloyu etkilemiş olabilir. Bunun aile içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken çocuğu yargılamadan, küçük düşürmeden yapmak gerekiyor. Her çocuk on beş tatili hak ediyor. Yarıyıl tatili planlanırken, özellikle düşük not almış çocuklar için daha farklı planlanılabilir. Hedefler oluşturmak çok önemli. Örneğin, 15 tatilde hedefleriniz neler olabilir? Günün bir ya da iki saatini zorlandığı derslerle ilgili çalışma konulabilir, tekrar konulabilir" açıklamalarında bulundu.

"Özellikle dış ortamda vakit geçirmek çok kıymetli"

Sosyal ortamlar, arkadaşlarla birlikte olmak, hayvanlarla bir arada olabileceği ortamlar çocuk için çok önemli olduğunun altını çizen As Yurtsever, "Hayvan barınaklarını, bakımevlerini, yaşlıları ziyaret edebilirler. Dönem içinde yapamadığınız şeyleri yapmak adına çok güzel bir fırsat. Birlikte çocuğunuzla vakit geçirmek için fırsat. Çalışan anne babalar içinde hedef tablosu birlikte oluşturulup gün içinde neleri yapabilecekleri konuşulabilir" şeklinde konuştu.

Ailelerin dönem dönem yasaklamalarına rağmen çocukların dijital ekranlarla temasla oldukları zamanın yerine daha sosyalliğe yer açabilecek hobilerini gerçekleştirebileceği kaliteli zamanlar geçirebileceğini vurgulayan Uzm. Psk. As Yurtsever, "Dönem içinde belki yasaklamış olunabilir ama burada sadece bilgisayar oyunlarında olmak bazı problemleri daha çok körükleyen bir şey olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir çocukta öğrenme güçlüğü varsa, dikkat eksikliği varsa, ekranla temas etmek dikkatle ilgili alanlar için daha olumsuz bir alan teşkil ediyor. O yüzden mümkün olduğunca, daha sosyalliğe yer açabilecek hobileri ve keyifli geçireceği vakitleri olabilir. Bunu çocukla kararlaştırmak çok önemli" diye konuştu.

Ailelerin çocuğun sosyalleşmesi adına aşırı aktiviteye yönlendirilmesine 'aktivite buhranlığı' denildiğinden bahseden Uzm. Psk. As Yurtsever, "Örneğin, 15 tatili iyi geçirecek diye saat dört bale, saat beş başka bir spor. Bu şekilde bir aktivite buhranlığı da görebiliyoruz. Hayır, aslında bu kadar çok aktivite yoğunluğuna da gerek yok. Çocukla birlikte kararlaştırıp, "Sen on beş tatil bittikten sonra, bu on beş tatilde neyi yapmış olsan sana iyi gelir" diye birlikte kararlaştırmak çok önemli. Bunu kararlaştırdıktan sonra, tatil sonrasına bakmak ve çocuğun yaptığı şeyleri, duygularını anlamak ve verimli geçirmek çok önemli" dedi.