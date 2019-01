Psikolog Kübra Kabakaş: ”Ergenliğe giren çocuklarınıza karşı yasaklayıcı olmayın“

Klinik Psikolog Kübra Kabakaş, ergenlik döneminde çocukların kendini bulma savaşı verdiğini belirterek, "Biz de ergen olduk ama böyle yapmazdık demeyin ve kendi döneminizle şimdiyi kıyaslamayın. Yasaklayıcı olmayın” dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde “Eyvah! Çocuğum Ergenliğe Girdi” konulu bir seminer düzenlendi. Klinik Psikolog Kübra Kabakaş'ın konuşmacı olarak katıldığı programa özellikle anneler büyük ilgi gösterdi. Ergenlik dönemindeki fiziksel, ruhsal ve duygusal değişiklikleri anlatarak konuşmasına başlayan Kabakaş, “Bu değişiklikler haliyle onları sinirli yapıyor. Çocuğunuzun sinirlenmesi ve sizle tartışması sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Bunlar ergenlik dönemlerde görülen normal bir durumdur. Ergen zaman zaman yalnız kalma isteği içinde olabilir. Odasına çekilen ve yalnız kalmak istediğini söyleyen bir ergenin ciddi bir sorunu olduğu düşünülüp kaygılanılmamalıdır. Ergen kendisi ile baş başa kalıp yaşadıklarının muhasebesini yapma ihtiyacı hissedebilir. Kendini daha fazla inceler, eleştirileri çabuk kabul edemeyebilir. Fiziksel görünüme verilen önem artar. Uzun uzun hayal kurmalar, odalara kapanmalar, şiir yazmalar, bitmek bilmeyen telefon konuşmaları sıkça görülür. Aile gencin dış görünümüne karşı eleştirici bir tavır takınmamalı, bunun yerine yol gösterici olmalıdır. Anne ve babalar kendi gençlik dönemleriyle çocuklarının dönemini kıyaslamamalıdır” dedi.

“Biz de ergen olduk ama böyle yapmazdık demeyin”

Katılımcılara söz veren Kabakaş, yaşadıkları sorunları dinleyip onlara çözüm yolu sundu. Anlatılanlar doğrultusunda annelerin ergenliğe adım atan çocuklarının gereğinden fazla ayna başında zaman geçirmelerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Kadınlar, çocuklarının günün her saati ayna karşısında durduğunu, kendilerini uyardıklarında ise aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Sorulara cevap veren Kabakaş, “Ergenler dış görünüşlerine düşkündürler. Saatlerce ayna karşısında dururlar. Çünkü bu dönemde kendilerine ait sıkıntıları vardır, boyum uzun mu, kilo mu aldım, saçlarım şöyle olsa diye. Bu zamanla düzelecektir. Birey olmaya başladıkça kendini bulacaktır. Her çocuk ve her aile dinamiği farklı olduğu için ergenliğin sorunlarını her çocuk farklı yaşayacaktır. Şu anda liseye giden öğrenciyle ortaokula giden arasında 4-5 yıl var. Onların arasında bile uçurum var. Çünkü öğrendikleri şey, algıları ve hayata bakışları farklı. Bu dönemlerde çocuklar kendini bulma savaşı veriyor. Biz de ergen olduk ama böyle yapmazdık demeyin ve kendi döneminizle şimdiyi kıyaslamayın. Yasaklayıcı olmayın, sabredin, bu hassas günler geçecek. Bu dönemde en büyük görev anne babalara düşüyor” şeklinde konuştu.