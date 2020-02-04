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Psikolojik sorunları olan şahıs, ölen babasından kalan aracı kundakladı

Ümraniye’de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi, ölen babasından kalan otomobili yaktı.

Ümraniye'de psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi, ölen babasından kalan otomobili yaktı. Otomobil kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.


Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokak'ta saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre psikolojik problemleri olan Mahmut A., yaklaşık 3 ay önce ölen babası Ali A.'dan kalan otomobili bilinmeyen bir nedenle yaktı. Sokak ortasında yanan otomobili görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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