Psikolojik ve bedensel rahatsızlıklara deva oluyor

Kendini gerek psikolojik anlamda gerek parapsikolojik anlamda gerekse bedensel rahatsızlarda insan hayatı söz konusu olan birçok dalda çalışma yapan Zuhal Sarıaydın, sosyal sorumluluk projesi olarak komada yatan, acile kaldırılan, trafik kazası geçirmiş, aniden fenalaşmış veya kalp krizi şeklinde hastaneye kaldırılan hastalara "Bana ulaştıkları anda ücretsiz olarak uzaktan ultrasonografi görülerimle tedavi çalışmalarını yapmaktayım" bilgisini verdi.

Sadece hasta yakınlarının rızalarıyla yapmış olduğu çalışmaların nasıl olağanüstü sonuçlar verdiğini anlattı. Bugün insanların psikolojik ve bedensel rahatsızlıklarının yanında en yüksek değere sahip çalışmanın çakra çalışması olduğunu belirtti.