"Psödomiksoma peritonei sıcak kemoterapi ile tedavi edilebilir"

Dr. Emel Canbay, psödomiksoma peritonei (PMP) hastalığının tedavisine 'sıcak kemoterapi' eklendiğinde tedavi oranının yüzde 75'e çıktığını açıkladı.

Dr. Emel Canbay, psödomiksoma peritonei (PMP) hastalığı hakkında açıklama yaptı. Dr. Canbay, çoğunlukla apandisit ya da yumurtalıkları saran karın zarından başlayarak tüm karın boşluğuna yayılabilen ve litrelerce jelimsi sıvı salgılayarak hastayı zayıflatan ama karın bölgesinde anormal şişme ile giden iştahsızlık ve dışkılayamamanın eşlik ettiği 'psödomiksoma peritonei'nin (pseudomyxoma peritonei) en önemli özelliğinin de tedavisinde cerrahi ile eklenilen sıcak kemoterapi ile yüzde 75'inin tedavi edilebildiğini açıkladı.

"Hastalığın sıcak kemoterapi ile tedavi edilmesi modern tıbbın başarısı"

Bu kadar zor bir hastalığın sıcak kemoterapi ile tedavi edilebilmesini modern tıbbın bir başarısı olarak tarihte yerini aldığını vurgulayan Dr. Canbay, "Avrupa İşbirliği projesi dahilinde yürütülen bu projede ülkemizde halkımızın ve medyanın farkındalığının arttırılması ve doğru bilgilendirilmesi, hekimlerin ve bu konuda çalışan sağlık çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılması konusunda da bir alt çalışma grubu oluşturuldu. Hastalığın tedavi edilebileceğinin bilinmesini ve standardın oluşturulmasında aynı dilin tüm Avrupa ülkelerinde konuşulmasının gerekli görülmesi üzerine Avrupa İşbirliği çerçevesinde bu projenin yürütüleceğini bildirdi. Ülkemiz, ileri ülke standardlarını geçen ve çevre ülkelerden de 'psödomiksoma peritonei'nin tedavisi konusunda tercih edilen bir merkez olarak ameliyatlarını, çalışmalarını ve uygulamalarını sürdürmektedir. Daha da iyi olması için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada görüldüğü gibi nadir tanı konulabilen ve tanı konulduğunda tedavi yaklaşımı ile tedavi edilebilen karnı anormal şişiren bu hastalığın tanınması ve tedavisinin olabileceğinin bilinmesi ve tedavide sıcak kemoterapinin 'altın standart' olarak kabul edildiğinin ülke genelinde yayılmasının da hedeflerden biri olmasından ve bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sıcak kemoterapi, psödomiksoma peritonei hastalığının tedavisinde yerini bulduğunu ancak bunun Türkiye genelinde uygulanmasının ve tanınmasının arttırılmasının gerektiğini belirten Dr. Emel Canbay aynı zamanda, sıcak kemoterapi ve karın içine kemoterapi uygulamalarının karın içinden başlayan kanserlerin tedavisi ve kontrolü üzerinde büyük rolü olduğunu söyledi.

Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin hastalıkların ilk tedavileri esnasında uygulanması gereken bir yöntem olduğunun altını çizerek, "Yumurtalık (over) kanserine bağlı karın zarına yayılım olduğunda, barsak kanserine (kolon kanserleri ve rektum kanserleri) bağlı karın zarına yayılım olduğunda, mide kanserine bağlı karın zarına yayılım olduğunda ya da mezotelyoma gibi karın zarından başlayan tümörlerde karın zarına yumurtalık kanserinin, barsak kanserinin ve mide kanserinin ve diğer organlardan başlayan kanserlerin karın zarına yayılıp yayılmadıklarını göstermede; çekilen tomografi, EMAR ve PET-CT'lerin yeterli duyarlılıkta olamayabileceğini ancak cerrah masada iken yayılımın boyutlarını gözle görülebilir boyutta ise görülerek cerrahi esnasında ameliyat şekline ve yönteme karar verilerek eklenilen sıcak kemoterapinin bu hastalıkların karın zarına yayılmasını engelleyebilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca; Bilim ve Teknoloji'de Avrupa İşbirliği (COST) çerçevesinde yapılacak olan psödomiksoma peritonei (pseudomyxoma peritonei) olarak bilinen hastalıkta farkındalığın arttırılması ve tanı ve tedavide aynı standardın tüm Avrupa ve Türkiye'de sağlanılması adına yapılacak çalışmalar adına Türkiye'yi temsil etmek için Dr. Emel Canbay, COST çerçevesinde oluşturulan Avrupa ülkeleri çalışma grubunun yönetim kuruluna seçildi.

Emel Canbay kimdir?

Profesör Doktor Emel Canbay, doktorasını Londra Üniversitesi King's College'de tamamladıktan sonra Genel Cerrahi ihtisasını yapmış ve Avrupa Genel Cerrahi Board sınavını 2011 yılında geçen ilk Türk genel cerrahıdır. 2013'de Japon Sağlık Bakanlığı bursu ile karın zarına yayılan tümörler konusunda üst ihtisasını tamamladıktan sonra, 2014 yılında Amerika'da Washington'da Paul H.Sugarbaker tarafından eğitimine karın zarına yayılan tümörler konusunda devam eden Dr. Emel Canbay, 2015 yılından beri Çin'de ZhengZhou Üniversitesi Çin'in ikinci büyük hastanesinin afiliye profesörlüğüne layık görülmüştür. 2010 yılından beri Hindistan'ın Periyar Üniversitesinin doktora değerlendirme jürisindedir. Uluslararası birçok derginin değerlendirme jürisinde olan Dr. Emel Canbay Amerika Cerrahlar Birliğinin üyesidir ve 2019 yılında İngiliz Kraliyet Tıp Akademi'sinin de üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Canbay, Avrupa bilim ve teknoloji projelerinin değerlendirme jürisine seçilmiş ve sıcak kemoterapi ile tedavi edilebilen karın zarı kanserlerinin tedavisini ve farkındalığını arttırmak için Türkiye'yi temsilen Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği projesi kapsamında sunulan projenin yönetim kurulunda yer almaktadır.