PTT AŞ'den Ramazan Bayramı ve Babalar Gününe özel indirimi sürprizi

Şirket, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yüzde 30 indirim uygulayacak.

Türkiye'de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT AŞ, kampanya kapsamında 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna yüzde 30 indirim uygulayacak.

PTT AŞ ayrıca, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü münasebetiyle vatandaşların tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılmasını teminen ülke genelinde posta ücretlerini kapsayan bir kampanya düzenledi. Kampanya için tasarlanan çeşitli görsellerden basılan tebrik kartları PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurtiçi APS Kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı gerçekleştirilecek.

Babalar Gününe özel kişisel pul

Babalar Gününden önceki 5 iş günü içerisinde (10 Haziran-14 Haziran 2019) tarihleri arasında PTT Başmüdürlüklerine başvuran baba ve çocukların fotoğrafları çekilerek kişisel pulları hizmet bedeli alınmadan kendilerine teslim edilecek.