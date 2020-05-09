İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT çalışanları güvercinleri unutmadı

İstanbul’da korona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında postacılar güvercin ve kedileri aç bırakmıyor.

İstanbul'da korona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında postacılar güvercin ve kedileri aç bırakmıyor.


2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında PTT çalışanları hem posta dağıttı hemde kedi ve kuşlara yem verdi. Postacılar yanlarında getirdikleri güvercin yemini ve kedi mamalarını sokak hayvanlarına vererek aç kalmamalarını sağladı.


PTT çalışanlarından Serhat Kılıç, "PTT'imizin logosu, sembolü güvercinler biz de PTT çalışanları olarak bu sokağa çıkma yasağı günlerinde güvercinlerimizi, sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İşe gittiğimiz günlerde her sabah çevre ilçeler de dahil olmak üzere sabah erkenden gelip yemlerini veriyoruz. Bu bütün canlılara yapılmalı onlar da Allah'ın nimetleri onun için sokak hayvanlarına da sahip çıkalım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.