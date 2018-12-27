PTT ile HAVELSAN arasında e-Dönüşüm işbirliği

HAVELSAN'ın e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter gibi e-Dönüşüm uygulamaları PTT tarafından sağlanacak.

Türkiye'nin iki güzide kurumu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile HAVELSAN, e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili bir işbirliği protokolü imzaladı. İki kurum arasında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura özel entegratörlük hizmetleri ile e-Defter uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokole PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO'su Ahmet Hamdi Atalay imza attı. Söz konusu protokole göre, HAVELSAN'ın e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter gibi e-Dönüşüm uygulamaları PTT A.Ş. tarafından sağlanacak.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin iki millî kuruluşu arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 178 yıllık köklü bir geçmişi bulunan PTT A.Ş.'nin günümüzde geniş kapsamlı ürün ve hizmetler sunduğunu ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, bu çerçevede kurumlarla yaptıkları işbirliklerine büyük önem verdiklerini kaydetti. Elektronik hizmetler ve teknoloji başta olmak üzere HAVELSAN ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Kenan Bozgeyik, birlikte marka projeler geliştirilebileceğini söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO'su Ahmet Hamdi Atalay ise HAVELSAN'ın yazılım alanında ulaştığı noktaya işaret etti. Teknolojiyi üretmenin yanı sıra ihraç etmenin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Genel Müdür Atalay, HAVELSAN'ın bu konuda da çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. PTT A.Ş. ile yapacakları her türlü işbirliğinin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu kaydeden Ahmet Hamdi Atalay, e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili protokolden de büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol'un da yer aldığı protokol imza töreninde iki kurum arasında teknoloji çalışma grubu oluşturulması yönünde görüş birliğine varılırken, protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.