PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar

Cahit Turhan, PTT tarafından düzenlenen "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yıldönümü Etkinlikleri" tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda, Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına hazırlanan özel pulların tanıtımı da yapıldı.

Sirkeci'de bulanan Büyük Postane'de düzenlenen "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yıldönümü Etkinlikleri" tanıtım toplantısına Ulaştırma Bakanı M. Cahit Turhan, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı. Tanıtım toplantısında Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına hazırlanan özel pulların da tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Cahit Turhan, "Milli Mücadele destanının yazılmasında her bir ferdimiz her bir kurumumuz gibi Posta ve Telgraf Teşkilatımız da çok önemli vazifeler ifa etmiştir. Öyle ki Posta ve Telgraf Teşkilatımızın vazifesi, harbin sonucuna doğrudan etki etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün harbin telgraflarla kazanıldığını söylemesi de bunun en açık delilidir" ifadelerini kullandı.

PTT tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına hazırlanan pullarında önemini vurgulayan Bakan Turhan, "Bugün bir araya geldiğimiz bu tarihi binanın dili olsa da Milli Mücadele yıllarına ilişkin konuşsa. Biliyorsunuz o vakit İstanbul işgal altındaydı. Ancak kahraman telgrafçılarımız, bu binadan, Ankara'ya haber göndermenin bir yolunu hep bulmuşlardır. O vakitler, haber demek, iletişim demek her şey demekti. İşte bu hayati vazife, bu tarihi binada bin bir güçlük altında gerçekleştiriliyordu. Kahraman telgrafçılarımızın bu şekilde yaşamış oldukları nice hatıraları olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatıralara hürmet ve hatırları canlı tutmak önemlidir. Bu nedenle, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. Yılı anısına hazırlamış olduğu pulların tanıtımı için bu tarihi binayı seçmesi son derece manidar. Programın tarihi de bir o kadar manidar; Mustafa Kemal'in Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs. Tüm bunlar için emek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.