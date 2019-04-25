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Puanlı Atletizm Yarışları yapıldı

Okul Olimpiyatları Atletizm Puanlı Salon Yarışmaları yapıldı.

Büyük rekabetin yaşandığı yarışmada, 156 öğrenci dereceye girmek için mücadele etti.


Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile Ataköy Atletizm Pisti Salonu'nda Okul Olimpiyatları Atletizm Puanlı Salon Yarışmaları düzenlendi. Yarışlarda, büyük rekabet yaşandı. Uzun atlama, yüksek atlama, güle atma 60 metre, 200 metre, 800 ve 1500 metre koşusu kategorilerinde ferdi ve takım halinde 156 öğrenci dereceye girmek için mücadele etti.


Gençlerin takım ve yardımlaşma ruhu güçlendi


2018-2019 eğitim -öğretim yılı okul Olimpiyatları, gençlerin takım ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmek, onlara en az bir spor dalını amatör olarak yapma alışkanlığı kazandırmak ve geleceğin olimpiyat şampiyonlarını keşfetmek amacıyla düzenlendi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara Küçükçekmece Belediyesi gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt tarafından kupa ve madalyaları verildi.

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