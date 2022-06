Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı

Beyoğlu'nda bir şahıs cep telefonundan küfür ederek çağırdığı husumetlisi 21 yaşındaki genci, pusu kurup silahla vurarak öldürdü. Saldırı anları kameralara yansırken kayıplara karışan katil zanlısı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 ay sonra ayağını kırıp taksiyle hastaneye giderken pusu kurulup kıskıvrak yakalandı. Tedavisinin ardından sekerek yürüdüğü görülen suç makinesi katil zanlısı tutuklandı.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Emin Can Kol ile Yusuf Emre Çölgeçen arasında bir süre önce husumet oluştu. Hasmını takibe alan Emin Can Kol, olay günü onu cep telefonuyla arayarak ağır küfürler ettikten sonra bulunduğu yere çağırdı. Şahıs ardından bir kıraathanenin bahçesine girerek içerisinde pusu kurdu. Bir süre sonra Yusuf Emre Çölgeçen, yolda yürüdüğü esnada bahçede pusu kuran Emin Can Kol tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gence kurşun yağdıran Emin Can Kol, geri döndüğü kıraathanenin bahçesindeki bulunan güvenlik kamerasına silahla vurarak başka yöne doğru çevirip bir süre daha bekledikten sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralı genci hastaneye bırakıp kaçtılar

Kanlar içinde kalarak yere düşen Yusuf Emre Çölgeçen'in yardımına ise çevrede bulunan arkadaşları koştu. Ağır yaralı genci yoldan çevirdikleri Bilal Mert Ekmen'in aracına alan arkadaşları, hızlı bir şekilde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Genci sedyeye koyan arkadaşları sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçtı. Hemen ameliyata alınan Yusuf Emre Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine hastaneye gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Küfür edip çağırdı, pusu kurup öldürdü

Yapılan incelemeler sonucunda geriye yönelik çalışma yapan ekipler, silahlı saldırının Ağaçlaraltı mevkisinde yaşandığını tespit etti. Olay yerinde detaylı çalışma yapan Beyoğlu polisi, bir kıraathanenin kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda genci öldüren şahsın 21 yaşındaki Emin Can Kol olduğu belirlendi. Çölgeçen ile Kol'un aralarında önceden husumet bulunduğu ve Kol'un Çölgeçen'i ağır küfür ederek kıraathanenin önüne çağırdığı ve buradan pusu kurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Beyoğlu polisi 7 ay adım adım takip etti

Yakalama çalışmaları çerçevesinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Emin Can Kol'un, “kasten öldürme” suçu dışında, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “gasp”, “silahlı tehdit” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından arandığını belirledi. Ayrıca şahsın “birden fazla kişiyle yağma” suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdüren Beyoğlu polisi şahsı 7 ay boyunca aradı.

Pusuyla öldüren katil polisin pususuyla yakalandı

Bu süre zarfında çok sayıda adrese baskın düzenleyen polis, şahsın geçtiğimiz Perşembe günü yüksek bir yerden düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye gideceği bilgisine ulaştı. Şahsın taksiye bindiğini de belirleyen polis, plakasına ulaşarak geçeceği güzergah üzerinde pusu kurdu. Taksi, Piripaşa Mahallesi'nde bir caddeden geçtiği esnada harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emin Can Kol'un ticari taksinin içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, üstünde ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Suç makinesi katil zanlısı tutuklandı

Gözaltına alınan katil zanlısı ilk olarak tedavisi yapılmak üzere polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen Emin Can Kol ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın sevk esnada ayağı kırıldığı için sekerek yürüdüğü görüldü. Mahkemeye çıkartılan Emin Can Kol, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “gasp”, “silahlı tehdit” ve “birden fazla kişiyle yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anları ve yaralının hastaneye bırakılması kamerada

Beyoğlu'nda yaşanan saldırı anları ve sonrası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir kıraathane bahçesine girdikten sonra bir süre saklanarak husumetlisini beklediği, daha sonra ise kıraathanenin bahçesinden hasmını vurduktan sonra güvenlik kamerasını silahla vurarak yönünü çevirdiği görülüyor. Olayın devamında ise yaralının hastaneye bırakıldığı görülüyor.