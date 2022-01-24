QNET Türkiye'den doğaya bin ağaç

Faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir dünya konusunda çalışmalar yürüten, insan ve doğaya saygıyı amaç olarak belirleyen QNET, Türkiye'de Çevre Kuruluşları Derneği'ne (ÇEKUD) bin ağaç bağışında bulundu. ÇEKUD tarafından İstanbul Ballıca Köyü ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmalarına QNET Türkiye çalışanları da katıldı.

8 milyar insanı hedef alan çalışmaları ile çevre bilincini artırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye, çevreye duyarlı bir kamuoyu oluşturmaya çalışan ÇEKUD ağaçlandırma çalışmalarına destek veren QNET Türkiye, bin ağaç bağışında bulundu.

QNET'in ürün portföyünde, vegan ve hayvanlarda test edilmeyen içeriğe sahip, geri dönüştürülmüş ambalajıyla saç ve vücut bakım ürünleri Naturtres, şebeke suyunu içme suyuna dönüştüren su filtreleme sistemi HomePure Nova, gelişmiş teknolojisiyle iç mekanlarda havayla bulaşan virüs, bakteri, alerjen, mantar, küf, kötü koku ve uçucu organik bileşiklerden (VOC'er) yüzde 99,8'e kadar temizlediği onaylanmış 5 aşamalı arıtma sistemi ile HomePure Zayn gibi insan sağlığını ve yaşama saygıyı önde tutan ürünler yer alıyor.

QNET'in tüm dünyada gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde çevre duyarlılığının önemli bir yer tuttuğunu belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' (RYTHM) felsefesi ile hareket ederek güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk projelerimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de devam edecek. Geçtiğimiz dönem Türkiye'nin güneyinde yaşadığımız yangınlar hepimizi çok üzdü. O dönem de ağaçlandırma faaliyetlerine destek olduk. ÇEKUD ile de İstanbul'a da destek vermekten dolayı çok mutluyuz” dedi.