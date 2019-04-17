Qualcomm ve Apple uzlaşma kararı aldı

Qualcomm ve Apple bugün aralarında süren tüm davaları sonlandırdıklarını duyurdu. Şirketler uluslararası bir patent lisans ve çipseti tedarik anlaşmasına vardı.

Tarafların yaptığı anlaşmaya göre Qualcomm, Apple'a çipseti tedarik edecek ve Apple, Qualcomm'a patent ödemesi yapacak. Şirketler1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere altı yıllık, iki yıl uzatma opsiyonlu lisans sözleşmesini imzalayarak dünya çapında süren bütün davaları sonlandırmış oldu.