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Quality ödül töreninde ünlüler geçidi

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından biri olan Quality of Magazine, geçtiğimiz gün Portaxe’de düzenlediği “Quality Ödül Töreni” ile 12.

Cemiyet, magazin ve iş dünyasının en iyi yayınlarından biri olan Quality of Magazine, geçtiğimiz gün Portaxe'de düzenlediği “Quality Ödül Töreni” ile 12. yılını kutladı.


Aras Holding ve Merit Starlit Budva sponsorluğunda ve pandemi kuralları çerçevesinde ve kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen Quality Ödül Töreni, tam anlamıyla yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı. Sanat, iş ve medya olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ödülün sahibini bulduğu ödül töreninin sunuculuğunu Ivana Sert ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, “12 yıl önce rüya gibi başlayan ve geriye dönüp baktığımda dün gibi hissettiğim dergimizin her sayısında yeni bir heyecan yaşıyorum ve bu heyecanı hiç kaybetmek istemiyorum. Bugün 12. yılımızda bu zorlu şartlarda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle misafirlerini selamladı.


Ödül Töreninin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan imza attı. Ödülünü eşi Tarık Ünlüoğlu'na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan'ın bu duygusal anları tüm misafirlerce ayakta alkışlandı.


Sinemaya Hizmet Ödülü'nü Hülya Koçyiğit, Onur Ödülü'nü İzzet Yıldızhan ve Gülenay Kalkan, En Quality Kadın Oyuncu Ödülü'nü Alina Boz, En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Burak Özçivit, en Quality Dizi Ödülü'nü Kuruluş Osman, En Quality Düet Ödülü'nü Coşkun Sabah ve Canan Çal, En Quality Şarkı Yastık ile Ece Seçkin'in aldığı törende sanat, iş ve medya dünyasından daha birçok ödül sahibini buldu.



“Quality Ödül” alanların listesi şöyle:


Sanat Ödülleri


Sinemaya Hizmet Ödülü: Hülya Koçyiğit


Onur Ödülü: İzzet Yıldızhan


Onur Ödülü: Gülenay Kalkan


En Quality Dizi: Kuruluş Osman


En Quality Kadın Oyuncu: Alina Boz


En Quality Erkek Oyuncu: Burak Özçivit


En Quality Yardımcı Erkek Oyuncu: Yunus Emre Yıldırımer (EDHO - Alparslan Çakırbeyli)


En Quality Erkek Sanatçı: Ayhan Aşan


En Quality Şarkı: Yastık - Ece Seçkin


En Quality Şarkı: Mecnun - Enbe&İlyas Yalçıntaş


En Quality Düet: Coşkun Sabah ve Canan Çal (Gönlümün Kıymetlisi)


En Quality DJ: Burak Yeter - Producer Dj


En Quality Stand-up Sanatçısı: Hasan Can Kaya


En Quality Modacı: Raşit Bağzıbağlı



Medya Ödülleri


En Quality Haber Merkezi: Fox Haber Merkezi - Fox Tv


En Quality Gazete Eki: Günaydın


En Quality Magazin Programı: Pazar Sürprizi - Show Haber


En Quality Kültür Sanat Programı: Bloomberg HT Life - Bloomberg Tv


En Quality Tv Programı: MasterChef Türkiye - TV8



İş Dünyası Ödülleri


En Quality Kargo Firması: Aras Kargo


En Quality Dernek: TİDER (Temel İhtiyaç Derneği)


En Quality Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan


En Quality Turizm Yatırımı: Merit Starlit Residence Budva


En Quality Turizm Oteli: Azka Otel


En Quality Fizik Tedavi Uzmanı: Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici


En Quality Biyokütle Enerji Firması: Biotrend Enerji


En Quality Dijital Ödeme Sistemleri: Payfix


En Quality Doğrudan Satış Firması: Qnet


En Quality Sağlık Yöneticisi: Dr. Murat Kaya


En Quality Otomotiv Firması: Nova Motors - Murat Karabova


En Quality En Girişimci İş Adamı: Ümit Saruhanoğulları


En Quality En Girişimci İş Kadını: Aylin Özetken


En Quality Uzman Hekim: Peykan Türkçüoğlu


En Quality Kozmetik Firması: L'octone


En Quality Yatırımcı İş Kadını: Yıldız Bulut

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