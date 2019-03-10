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Quaresma ile Medel arasında tartışma

Konyaspor maçının ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile Medel arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Adriano ikili arasına girdi.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park'ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.


Olayın ardından serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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