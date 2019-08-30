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Quaresma Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı

Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü müsabakasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak lacivert-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü müsabakasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak lacivert-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.


Kasımpaşa'nın yeni transferi Quaresma formayı giydi. Dün lacivert-beyazlı ekip ile 1 yılı satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayan Quaresma, ligin 3. haftasında oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinin ikinci yarısında Yusuf Erdoğan'ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.


35 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa taraftarı oyuna girdiği esnada tezahüratlarla destek verirken, deneyimli futbolcu 45 dakika sahada kaldı.

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