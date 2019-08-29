Quaresma, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Portekizli yıldız Quaresma'yı kadrosuna kattı.

Quaresma, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen tecrübeli yıldız geçen sezon siyah-beyazlı ekipte 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.