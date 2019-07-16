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Quaresma sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçti.


Siyah-beyazlıların 36 yaşındaki oyuncusu bugün İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Quaresma'nın sağlık taramaları; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı açıklandı.

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