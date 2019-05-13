Quaresma ve Adriano 5 maç aradan sonra 11'de

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ve Brezilyalı savunmacı Adriano, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından 5 maç aradan sonra 11'de şans buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u sahasında konuk ederken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynana Galatasaray maçında 11'de görev verdiği Necip ve Lens'i bu maçta yedek oturttu. Güneş 5 maç aradan sonra ise Quaresma ve Adriano'ya ilk 11'de görev verdi. İkili en son ligin 26. haftasında oynanan Göztepe maçında ilk 11'de görev almıştı.