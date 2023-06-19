İhlas Haber Ajansı

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Quincy Promes, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

Rusya temsilcisi Spartak Moskova’da forma giyen Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Rusya ekibi Spartak Moskova'da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezası verildi. Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

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