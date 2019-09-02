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Radamel Falcao, Galatasaray'ın 6. Kolombiyalısı oldu

Galatasaray’ın yeni transferi golcü futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların 6.

Galatasaray'ın yeni transferi golcü futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların 6. Kolombiyalı oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Juan Pablo Pinto ve Robinson Zapata forma giymişti.


Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fransa'nın Monaco takımından Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Artık sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Falcao, Aslan'ın da 6. Kolombiyalı futbolcusu olacak.


1959 yılından günümüze kadar olan bölümde Aslan'ın ilk Kolombiyalı futbolcusu Faryd Mondragon oldu. Cimbom'un uzun yıllar kalesini koruyan Mondragon, 2001-2007 yılları arasında görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda top koşturan diğer Kolombiyalı oyuncular ise Gustavo Victoria (2001-2002), Jersson Gonzalez (2002), Juan Pablo Pinto (2010-2011) ve Robinson Zapata (2011).


Galatasaray, 1959 yılından beri en çok Brezilyalı futbolcuları transfer etti. Aslan, 21 sambacı futbolcuyu renklerine bağladı.

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