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Radamel Falcao'dan 2 gol, 1 asistlik başlangıç

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında sarı-kırmızılıların sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Falcao, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki futbolcu, 8. dakikada penaltıdan attığı golle takımı 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada yine sahneye çıkan Falcao, rakip fileleri yine havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, 28. dakikada da Emre Kılınç'ın golünde pası veren isim oldu.


Mücadeleye 11'de başlayan Radamel Falcao, 87. dakikada oyundan çıktı ve yerine Mbaye Diagne dahil oldu.

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