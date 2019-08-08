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Radamel Falcao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray’ın transfer görüşmelerini sürdürüğü yıldız golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera’nın sosyal medya hesabının altına ’Cimbombom’ yazdı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürüğü yıldız golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera'nın sosyal medya hesabının altına 'Cimbombom' yazdı. Ayrıca Ryan Donk da Falcao'yu etiketleyerek, "Gel bir hafta sonra sezon başlıyor" paylaşımında bulundu.


Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao için sarı-kırmızılı futbolcular da sıraya girdi. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, takımın TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u mağlup ederek aldığı kupanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Falcao da bu paylaşımın altına 'Cimbombom' yazdı. Yıldız golcü bu paylaşımı sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Donk da aynı paylaşımın altına Falcao'yu etiketleyerek, "Gel bir hafta sonra sezon başlıyor" yazdı.


Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu Radamel Falcao'nun sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı paylaşımları beğenmesi transferde Falcao'nun çok istekli olduğu şeklinde yorumlandı.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki yıldızın transferi için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti.

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