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Radyo Başakşehir, Ramazan ayının manevi havasını dinleyicilerle buluşturacak

Radyo Başakşehir Ramazan ayı boyunca her gün ‘’Türkiye’de Ramazan’’ programı ile şehir şehir Ramazan’ın manevi havasını dinleyicileri ile buluşturacak.

Radyo Başakşehir Ramazan ayı boyunca her gün ‘'Türkiye'de Ramazan'' programı ile şehir şehir Ramazan'ın manevi havasını dinleyicileri ile buluşturacak.


Korona virüs salgını nedeniyle bu Ramazan memleketlerine gidemeyen ve içlerindeki hasretle bugünlerin geçmesini bekleyenlerin durağı Türkiye'de Ramazan programı olacak.


Belediye başkanlarının konuk olacağı programda Türkiye'de Ramazan nasıl geçiyor, belediyeler hangi çalışmaları gerçekleştirmekte gibi birçok soruya cevaplar bulunacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile başlayacak programa Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve bir çok belediye başkanı konuk olacak. Türkiye'de Ramazan programı www.radyobasaksehir.com internet adresinden Ramazan boyunca her gün saat 15'de dinleyebilecek, Radyo Başakşehir instagram adresinden canlı olarak takip edebilecek.

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