Radyo Başakşehir'den 15 Temmuz destanına selam

yıl dönümünde şehitleri düzenlenen etkinlikle andı. Sular Vadisi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'ndaki program, gün boyunca Radyo Başakşehir'den canlı yayınlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 15 Temmuz Destanı için yapılan anıtlara dikkat çekerek gençleri, bu anıtları görmeye ve incelemeye davet etti.

Başakşehir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şanlı direnişin şehitlerini büyük bir etkinlikle andı. Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Sular Vadisi'ndeki 15 Temmuz Anıtı önünde şehitleri anma ve gazilere saygı programı düzenledi. Sular Vadisi'nde kurulan platformda canlı yayın yapan Radyo Başakşehir, bu önemli gecede, milletin sesi oldu. Saat 18.00'de başlayan programa birbirinden değerli konuklar katıldı. Radyo Başakşehir'in 15 Temmuz özel yayınının ilk konuğu Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan oldu. Kaymakam Turan, Başakşehir Belediyesi'nin hazırladığı 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdiğini ve hem hafızasını tazelediğini hem de duygulandığını söyledi. 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde darbe girişiminin püskürtüldüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüyüşünün devam edeceğini ifade etti.

O gecenin kahramanları Radyo Başakşehir'de

Programa 15 Temmuz kahramanları da konuk oldu. Atatürk Havalimanı'nda tankın çarpması sonucu yaralanarak gazi olan Murat Karakafa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeciler tarafından kolundan vurularak gazi olan Fatih Beder, o gece yaşadıklarını anlattı. Karakafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz havalimanına koştuğunu, tereddüt etmeden darbecilerin üzerine yürüdüğünü söyledi. Beder ise namaz arasında eşinden köprüde askerlerin olduğunu duyduğunu, bunun üzerine hiç düşünmeden direnişin en yakın noktasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gittiğini belirtti.

Başkan Kartoğlu'ndan gençlere anıt çağrısı

Saat 20.00'de ise Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu 15 Temmuz Özel programı başladı. Programın konuğu olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, darbe girişiminin üzerinden geçen 4 yılın ardından bu hain girişimin gençlere anlatılmasının önemine dikkat çekerek, “Sular Vadisi girişinde yaptığımız anıt, 15 Temmuz Destanı'nın özetidir. O gün yaşadığımız hisleri anıta yansıttık. Bir tank paleti ve önünde duvar, duvar, darbenin karşısına set olan milletimizi simgeliyor. Bu anıt derin anlamlar taşıyor. Özellikle gençleri bu anıtı görmeye davet ediyoruz. O gece meydanları dolduran milletimizin destanından hepimizin alması gereken dersler var” dedi.

Radyo Başakşehir'den önemli mesajlar

Murat Çiçek ile 15 Temmuz Özel programına AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Barış Çiftçioğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da katıldı. Konuklar, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Radyo Başakşehir canlı yayınında duygularını dile getirdiler. Milletvekili Mehmet Doğan Kubat FETÖ'nün milletin iradesini temsil eden Gazi Meclis'i hedef aldığını, hem Meclis'e hem de millete yönelik bu kanlı girişimin millet tarafından püskürtüldüğünü söyledi. Çiftçioğlu ise FETÖ'nün hukuku çiğneyerek yönetimi ele geçirmek istemesine milletin cevabının sert olduğunu ve 15 Temmuz'da milletin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi. AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Kayas ise gelecek nesillere vatanına ihanet eden hainlerin iyi anlatılması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni ve güçlü Türkiye'nin inşa edileceğini ifade etti.

Radyo Başakşehir'in, mikrofonu Başakşehirli'nin

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği 15 Temmuz organizasyonunda Radyo Başakşehir, o geceyi yaşayan vatandaşların sesi oldu. Radyo Başakşehir programcısı Özgür Kani'nin moderatörlüğünü yaptığı bölümde mikrofon vatandaşların elindeydi. Demokrasi nöbetine gelen vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Radyo Başakşehir mikrofonlarına canlı yayında anlattı. O gecenin anıları zaman zaman hüzünlü anlar yaşattı. 15 Temmuz'a nikah tarihi alan bir çift de gelinlik ve damatlığıyla Radyo Başakşehir canlı yayınına konuk oldu. Gün boyunca çok sayıda Başakşehirli vatandaşa Sezai Karakoç'un Diriliş Neslinin Amentüsü kitabı, deprem çantası ve Radyo Başakşehir kupası hediye edildi.