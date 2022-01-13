Radyo dinleyicileri yıldızlarını seçiyor

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve tüm Türkiye'de severek dinlenen Radyo Esenler, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde birbirinden değerli radyocu ve sanatçıları ödüllendirecek. Halk oylaması ile belirlenecek “Radyonun Yıldızları”na 24 kategoride ödül verilecek.

Radyo Esenler'in organize ettiği ve bu yıl 2. kez halk oylamasıyla radyocu ve sanatçıların seçileceği “Radyonun Yıldızları”nda ödüller sahiplerini bulacak. 24 kategoride en iyilerin belirleneceği ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.