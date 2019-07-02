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Rafael Benitez, Çin'in Dalian Yifang takımıyla anlaştı

Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktörlük görevine Rafael Benitez’i getirdiğini duyurdu.

Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang, teknik direktörlük görevine Rafael Benitez'i getirdiğini duyurdu.


Son üç sezon İngiliz ekibi Newcastle United'ı çalıştıran Rafael Benitez'in yeni durağı Çin oldu. 59 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Çin Süper Ligi'ni geçen sene 35 puanla 11. sırada bitiren Dalian Yifang ile anlaştı.


Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştıran Benitez, 2016 yılından bu yana kariyerini Newcastle United'ta geçirdi.

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