İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rafael Benitez: “Sezonu son sıralarda bitireceğiz”

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, gerçekçi olup ligi son 10 sırada bitireceklerini anlamaları gerektiğini söyledi.


Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de Fulham ile oynanan ve 0-0 biten müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Benitez, “Gerçekçi olmalıyız ve sezonu son 10 sırada bitireceğimizi anlamalıyız. Benim için durum açık. Eğer son 3 takımdan iyi olursak bu büyük bir olay olur. Geçen sezon da tamamen şanslıydık. Bu sezon birkaç galibiyet almamış olsak küme düşme hattında yer alacaktık” diye konuştu.


Newcastle United, İngiltere Premier Ligi'nde 17 puanla 15. sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.