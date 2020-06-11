İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı sol bek Rafael Pereira’nın gözü Avrupa’da.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı sol bek Rafael Pereira'nın gözü Avrupa'da. Genç futbolcu transfer döneminde özellikle Portekiz'de birçok kulübün hedefinde.


Korona virüs sonrasında birçok ülke futbola geri dönmeye hazırlanırken, takımlar da önümüzdeki sezonun kadrolarını kurmak için takviye hazırlıklarına başladı. Bu isimlerden biri de Brezilyalı sol bek Rafael Pereira. Brezilya ekiplerinden Desportes'te futbola başlayan ve ardından Portekiz takımlarından Leixoes'e transfer olan Pereira, geçtiğimiz sezon devre arasında bir başka Portekiz ekibi Vila'ya transfer olmuştu. Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'le anlaşmaya varan 20 yaşındaki futbolcu, Portekiz'e dönmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın birçok takımının ve özellikle de Portekiz takımlarının gündemindeki isim olan 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.