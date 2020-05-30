Rahat kıyafetler bebeğinizi mutlu ediyor

Bebeğinizin minnacık bedenine nasıl kıyafetler alarak giydireceğinizi biliyor musunuz? O zaman bu haberi okuyarak dikkat etmeniz gerekenler konusunda önerilere kulak verin. Çünkü her gün büyüyerek gelişecek olan bebeğinizin büyüme esnasında rahat etmesi onu ve sizi mutlu edecek. Bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, bebeklerin giydirilme alışkanlığı ve rahat kıyafet seçiminin önemine değinerek önerilerde bulundu. Çakı “Anne babalar özellikle yeni doğan bebeklerini giydirirken bir yerini incitme korkusu yaşayabilirler. Bu çok normal bir korkudur tavsiyemiz kıyafetlerin kolay giydirilip çıkarılabilen olması önemlidir. İlk aylarda bebeğinizin alt temizliğini yapılırken kıyafetlerini de tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Alttan çıtçıtlı bodyler bebeklik döneminde kıyafet değiştirirken oldukça rahat etmenizi sağlayacaktır. Kafasından geçirilerek giydirilen kıyafetlerin kafa kısmının esnek olup olmadığını kontrol edin. Hatta yandan açılan bir bölümünün olması size kolaylık sağlayacaktır. Bebeğinize kalın kıyafetler giydirmek yerine birkaç kat pamuklu kıyafet giydirebilirsiniz. Böylece ortamın ısısına göre giydirip soymanız kolay olacaktır. Dikiş yerleri kalın ve sert kıyafetler bebeğinizi rahatsız edecektir ve bir süre sonra huysuzluk yapabilirler bu kıyafetler yerine bebeğinize zarar vermeyen ipliklerden üretilen kıyafet tercih edilmeli. Kalın, tüylü, dantelli kazak veya hırkalar bebeğinizi rahatsız edebilir. Biraz daha büyüdüğünde bu tarz kıyafetlerden zaten sıklıkla giyecek. Onun için bebeklik dönemi için en güzel ve rahat kıyafet pamuklu, kolay giydirilebilen tulumlar olmalıdır” dedi.