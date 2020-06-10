Rahmi Koç Müzesine maganda kurşunu isabet etmiş

Beyoğlu'nda Rahmi Koç Müzesine isabet eden kurşunun, alkolün etkisiyle tabancalarla havaya ateş açan magandalardan çıktığı ve müzenin hedef alınmadığı ortaya çıktı.

Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerinde geçtiğimiz 25 Mayıs Pazartesi saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rahmi Koç Müzesi'nin bulunduğu caddeye gelen şüphelilerden biri etrafa rastgele ateş açmış, silahtan çıkan kurşunlardan biri ise Rahmi Koç Müzesi'ne isabet etmişti. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemiş ve tespit edilen 7 şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüme bağlı ekipler tarafından operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda Mehmet Selman D., Fatih Barış D., Muhammet S., Murat Talha A., Batuhan T., Furkan B. ve Ufuk Ç.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin adreste yaptıkları aramalarda iş yerinde saklanmış 2 de tabanca bulunmuştu. Haliç Polis Merkezi Amirliğine ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla, 2'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

Maganda kurşunu isabet etmiş

Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahısların, alkolün etkisinde olmaları sonucunda tabancalarla havaya ateş açtıkları ve kurşunlardan birinin müzeye isabet ettiği ortaya çıktı. Müzenin hedef alınmadığı ve olayın saldırı niteliğinde olmadığı bildirildi.