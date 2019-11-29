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Rahmi Koç'tan Çebi'ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’u makamında ağırladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u makamında ağırladı.


Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Vodafone Park'taki makamında ziyare etti. Çebi ile Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

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