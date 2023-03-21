Ramazan ayı öncesi Kartal'da ibadethaneler temizleniyor

Ramazan ayına sayılı günler kala Kartal'da bulunan ibadethanelerde temizlik çalışmaları yürütülüyor. Cami ve cemevleri titizlikle temizlenerek Ramazan ayına hazırlanıyor.

Kartal Belediyesinde Ramazan ayı hazırlıkları sürüyor. Belediye ekipleri tarafından, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması yapılıyor. Devam eden çalışmalarla özellikle Ramazan ayında, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda yapması hedefleniyor. Ekipler, tüm cami ve cemevlerinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cami ve cemevlerinde halılar, duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar ekipler tarafından temizleniyor.