“Ramazan ayı, sigarayı bırakmak için bir fırsat olabilir”

Dr. Mustafa Aydın, Ramazan ayının sigarayı bırakmak isteyenler için bir fırsat olduğunu belirterek, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber, sigaranın sahur ile iftar arasındaki kısıtlı bir zaman diliminde çokça içilmesinin kalp krizi riskini artırıp çeşitli sağlık sorunlarını tetiklediğini, bu sebeple art arda sigara içmek yerine sigaranın azaltılarak tamamen bırakılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu sebeple Ramazan ayı sigara içenler için iyi bir fırsat olabilir. Sağlığınız için bir an önce harekete geçmelisiniz” dedi.

“Hiç sigara içmemiş kişiler bile genç yaşta kansere yakalanıyor”

Türkiye'deki erişkin nüfusun yaklaşık yarısının sigara içtiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “İntihar ederek ölmekle sigara içerek ölmek arasında herhangi bir fark yok. Sigara gelecek nesilleri yok ediyor” diye konuştu. Türkiye'de 20 bin pasif içici olduğuna belirten Aydın, sigara içen kişilerin çocuklarının da büyük risk taşıdığını ve bu durumun gelecek nesilleri olumsuz etkilediğini belirtti. Sigara içen bireylerin çocuklarının da kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın içindeki zehirler, insanı kansere karşı koruyan p50 genini yok etmektedir. Bu gen, genetik olarak babadan çocuğa geçiyor. Sigara içen bir babanın p50 geni yok olduğundan, çocuk da bu genden yoksun olarak doğmaktadır. Çocuk, hiç sigara içmediği halde 25 yaşında kansere yakalanabiliyor” şeklinde konuştu.

“Sigara sebebiyle her yıl 100 bin insanımızı kaybediyoruz”

Tütün kullanımına bağlı ölümlerin yarıdan fazlasının kalp ve akciğer hastalıklarından kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın yol açtığı sağlık sorunlar nedeniyle ülkemizde her yıl 100 bin civarında insanımızı kaybetmekteyiz. Özellikle akciğer kanserinden vefat edenler içinde sigara içenlerin oranı hayli yüksek” diyerek durumun önemine vurgu yaptı.

Uzun yıllar tütün ürünü kullanmanın vücuttaki olumsuz etkilerinin altını çizen Aydın, “Bu olumsuzlukların başında damarların yapısında meydana gelen bozulmalar vardır. Sigara içmeye bağlı sağlık sorunları yıllar içinde yavaş olarak gelişir, ancak bırakmanız halinde etkileri birkaç dakika içinde gözlenebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ramazan ayı, sigarayı bırakmak için caydırıcı olabilir”

Oruçla birlikte çok uzun saatler boyunca hem hiçbir şey yenilip içilmediğini, hem de sigara içilmeden uzun süre geçirildiğini söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Sigara içen kişiler oruç tutarken uzun süre sigara içmedikleri için herhangi rahatsızlık duymazlar. İçicilere, birkaç saat daha sigarasız kalabildiği takdirde sigarayı tamamen bırakma şansı doğmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının, sigarayı azaltarak bırakma konusunda önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Aydın, “Sigarayı bırakmak için önce kişinin irade göstermesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda caydırıcı unsurlar da önem arz etmektedir. Ramazan ayını da caydırıcı unsurlar arasında sayabiliriz. Çünkü kişiler, yaklaşık 15 saat boyunca sigaradan uzak kalabilmekte ve sigara içmediği için herhangi bir rahatsızlık hissetmemektedir. Uzun süre sigarasız kalan birinin bunu devam ettirmesi mümkün” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın, son söz olarak şunları ekledi:

"Sigaradan kurtulmak için bireysel mücadelenin yanı sıra, sigarayı toplumsal bir sorun olarak görüp onunla topyekûn mücadele etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi sigaranın son molekülü yok olana kadar mücadeleye devam edeceğiz."