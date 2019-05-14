Ramazan ayında 3 milyon kişiye yardım

Bu yıl Ramazan çalışmalarını "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla başlatan İHH'nın görevli, gönüllü ve bağışçılarından oluşan ekipleri, ülke ve bölgelere ulaşarak çalışmalara başladı. Ramazan ayı boyunca 3 milyon kişiye yardım ulaştırılacak.

Çeyrek asırdır kesintisiz bir şekilde Ramazan'da iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. Bu yıl yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye'de de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak olan ekipler, faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ülke ve bölgelere ulaştı.

Bu yıl Ramazan'da, yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 250 bin koli yardım dağıtılacak, yüzbinlerce kişiye iftar verilecek. Vakıf, kriz bölgelerine ağırlık vererek Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi bölgelerdeki faaliyetleri hızlandıracak. Vakıf, Suriye'deki savaş bölgelerinde ve kamplarda her gün sahur ve iftar yemeği sunacak.

Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 TL'ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 67 bin 920 yetim ve çocuğa ulaşacak.

İlk yardımlar Yemen ve Afganistan'a ulaştı

İHH'nın çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Yemen'e giden ekipler, yılın ilk Ramazan yardımlarını burada dağıttı. Bu kapsamda Yemen'de 3 bin 245 gıda kolisi dağıtılırken, 11 bin 176 kişiye de iftar veriliyor. Ayrıca yine hayırseverlerin destekleriyle 200 adet adak akika kesimi yapacak ve mağdur ailelere dağıtımlarını gerçekleştirilecek.

Vakfın ikinci ekibi de Afganistan'a ulaştı. Afganistan'ın Kabil, Mezar-ı Şerif, Badahşan, Takhar ve Celalabat bölgelerine ulaşan ekipler, burada da 8 bin 382 kişiye kumanya paketi ulaştırırken, 850 kişiye de iftar verildi. Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki 600 muhtaca da ayrıca zekat ve fitre dağıtımları gerçekleştirilecek.

İHH ekipleri yine Ruanda, Togo, Myanmar, Endonezya (Açe), Filipinler (Moro), Tayland (Patani) ve Bosna'ya ulaşarak hayır sahiplerinin yardımlarını mazlum ve mağdurlara ulaştırmaya başladı.

Dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, zor duruma düşen Müslümanlar için iyilik kervanına katılmak isteyenler, FITRE yazıp 4072'ye kısa mesaj göndererek 23 lira, IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira yardımda bulunabilecek.