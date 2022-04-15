“Ramazan ayında kas kayıpları egzersizle önlenebilir”

Hatice Kübra Aşık, “Metabolizma hızında yavaşlama olur. Yapılan egzersizlerle metabolizma hızını artırılıp, uzun süren açlığa bağlı oluşabilecek kas kayıpları önlenebilir” diye konuştu.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme ile beraber, düzenli egzersiz yapmak da önemli. Egzersizin daha sağlıklı olmayı, zinde hissetmeyi sağladığını ve sindirimi kolaylaştırdığını belirten Dr. Hatice Kübra Aşık, “Egzersiz ile amacımız eklem hareketlerini sağlarken kaslarımızı da güçlendirmek olup bunlarla beraber solunumu ve dolaşım da destekleneceği için kas iskelet sistem şikayetlerini azaltmaktır” dedi.

“Egzersizler kişiye göre düzenlenmeli”

“Ramazan ayında beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle egzersizlerde kişiye göre düzenlemeler yapılmalıdır” diyen Beykent Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Ramazan öncesi spor yapmayanlar ve spora yeni başlayacak olanlar orta, düşük şiddet ve yoğunluklu sporlar ile başlayabilir, bunlar yürüyüş, pilates ve yoga gibi olup kalp hızını artırmayacak yoğunlukta yapılan aerobik egzersizlerdendir” ifadelerini kullandı.

“Düzenli spor yapanlar spora devam edebilir”

Düzenli spor yapanların oruçlu olduklarında da spora devam edebileceğine değinen Dr. Aşık, “Ancak yaptıkları egzersiz programının dinlenme sürelerini artırıp, dirençli egzersizlerde ise ağırlık miktarını azaltarak egzersizlerini yapmaları gerekir çünkü oruçlu iken ağır sporlar yapmak vücut dengelerini bozabilir. Egzersiz sonrası da hafif besinler ile beraber yeterli miktarda sıvı tüketilmelidir. Beslenmede ise karbonhidratlar ve kasların korunmasını desteklemeye yardımcı proteinden zengin beslenmeye önem verilmelidir” dedi.

“Spor yapmak için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin”

Egzersizlerin iftar sonrası yapıldığı takdirde sindirimi kolay besinler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aşık, “Ayrıca metabolizmayı dengelemek ve sindirim sürecinin tamamlanmasını beklemek adına ve de iftar öncesi vücudun susuz kalmasına bağlı yorgunluk hissi fazla olacağı için spor yapmak için iftardan 1-2 saat sonrasını beklemek sağlıklı olur. Bu şekilde Ramazan ayı boyunca yapılacak egzersizlerde amaç kas kaybı yaşamadan süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak olmalıdır” şeklinde konuştu.